Gagnez votre vol en montgolfière avec France Bleu Belfort Montbéliard en jouant à Top Chrono avec Stéphane veaux

Tous les jours, du lundi au vendredi, entre 11h et 12h, Jouez à Top Chrono avec Stéphane Veaux pour gagner un vol en montgolfière.

Pour gagner c'est très simple : appelez nous au 03 84 22 82 82 entre 11h et 12 h. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et Stéphane Veaux vous posera une série de questions de culture générale auxquelles vous devrez répondre en une minute maximum. Le participant ayant marqué le plus de points remportera donc son vol en montgolfière.

Bonne Chance !!!