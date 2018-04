Du lundi 02 au jeudi 05 avril, tentez votre chance à 11h: "On joue ensemble au 24 gagnant" et repartez avec un week-end pour 2 personnes à l’hôtel****& spa Le Splendid de Dax.

Dans "On joue ensemble au 24 gagnant" avec Marie-Dominique Privé, tentez de décrocher votre place pour la finale du vendredi 05 avril entre 11h et 12h sur France Bleu Périgord.

Objectif: Répondre au quizz et obtenir un maximum de points pour gagner votre séjour* pour 2 personnes à l’hôtel****& spa Le Splendid de Dax.

Hall - Le Splendid à Dax

Cet ancien palace Art Déco inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques et entièrement rénové vous séduira par ses chambres élégantes et feutrées, son restaurant aux saveurs authentiques, son Spa by Cinq Mondes, véritable bulle de bien-être de 1800 m2 avec grand bassin d'eau thermale, jets massants, 15 cabines de soins, parcours Kneipp, flotarium, caldarium, techniques innovantes de remise en forme et de relaxation.

* Conditions: séjour de 2 jours/1 nuit en demi-pension (dîner) avec accès au SPA. Offre valable jusqu’au 30/06/2019 hors feria de Dax du 11 au 16/08/2018 et Toros y salsa du 07 au 10/09/2018), en fonction des disponibilités et dates d‘ouverture.