Gagnez un week-end balnéothérapie chez Sourceo à Saint Paul les Dax en jouant sur France Bleu Gascogne

Du 11 au 17 décembre, jouez sur France Bleu Gascogne pour tenter de remporter un week-end balnéo pour 2 personnes chez Sourceo. Le week-end comprend une nuitée en chambre double, les petits déjeuners et le libre accès de 10h à 20h30 aux 4000m² d’espace Aquatique (Bassins intérieurs et extérieurs en eau de source à 33°, sauna, hammam, jacuzzi, lits bouillonnants, cascades…)

Hôtel Best Western - Sourceo

Au cœur de l'eau et de la forêt des Landes, sur les rives du lac de Christus, à Saint-Paul-Lès-Dax, l'hôtel Sourcéo, anciennement Calicéo, dispose de 194 chambres, suites ou appartements, disposant de belles salles de bains, d'une climatisation individuelle et d'une vaste terrasse.

Aqua Sauna - Sourceo

Des saunas et hammams au senteur d'huiles essentielles d'eucalyptus, vous apportent une sensation unique de réconfort et de paix intérieure. Une salle de cardio-trainning et des cours d'aquagym peuvent ponctuer vos séances et entretenir de votre corps sans courbatures ni traumatismes.

spa découverte - Sourceo

Des professionnels de la balnéothérapie (maitre-nageur conseiller forme) sont à votre disposition pour vous guider dans vos séances, assurer votre sécurité et votre bien-être. Le Spa by Decléor est un véritable lieu de bien être avec musique douce et ambiance tamisée. Une équipe de professionnelles dans les soins esthétiques du corps vous attendent pour vous plonger dans une atmosphère parfumée aux huiles essentielles.