Du 30 avril au 6 mai, jouez sur France Bleu Gascogne pour gagner un week-end de 2 nuits dans un studio meublé avec terrasse pour 2 à 4 personnes, valable jusqu'au 30 juin 2018 et du 1er septembre au 4 novembre 2018. Bonne chance à tous !

Du 30 avril au 6 mai, tous les gagnants de tous les jeux de France Bleu Gascogne se qualifient pour remporter un week-end de 2 nuits dans un studio meublé avec terrasse pour 2 à 4 personnes, valable du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 4 novembre 2018.

Vous serez hébergés dans un studio meublé avec terrasse pour 2 à 4 personnes , à la Résidence Etxe Anaïte à Saint Jean de Luz. Le linge de lit et de toilettes est fourni, vous profiterez d'une piscine extérieure chauffée et d' un parking privé et gratuit sur place.

piscine de la résidence Etxe Anaïte - Etxe Anaïte

La Résidence de vacances ETXE ANAITE est idéalement située à Saint Jean de Luz, au quartier Acotz, à seulement 300 mètres des plages de Lafiténia et de Mayarco (10 minutes à pied ) pour vous aider à passer un agréable séjour sur la côte Basque.

La Résidence ETXE ANAITE élégante bâtisse bourgeoise de style basque fraîchement rénovée, offre 21 appartements pour 2 à 5 personnes, entièrement équipés avec tout le confort moderne. La résidence est dotée d'une piscine extérieure chauffée et couverte, ouverte du 1er Avril au 30 Novembre de 10h à 22h.