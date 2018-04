Le Château de Cîteaux - La Cueillette est un hôtel de luxe situé à Meursault, l'un des plus beaux villages vigneron de Bourgogne, à 7 km de Beaune.

Blotti au milieu des vignes, le magnifique Château de Cîteaux - La Cueillette® est bien plus qu'un hôtel haut de gamme. Cet hôtel Spa propose un concept novateur basé sur le bien-être, qui allie le charme et le confort d'un établissement quatre étoiles aux vertus de la Fruitithérapie

Bénéficiant d'un cadre exceptionnel, au milieu des vignes de Meursault et à proximité du centre du plus beau village vigneron de Bourgogne, le Château de Cîteaux - La Cueillette® est un hôtel de luxe unique en son genre ; un véritable cocon douillet et authentique, où il fait bon se détendre et se ressourcer dans une ambiance de sérénité et de bien -être.

L’espace Spa de 500 m² dédié à la Fruitithérapie propose une parenthèse enchantée où la détente et le bien-être sont au centre des priorités.

Le Spa est ouvert à la clientèle extérieure comme à celle résidente de l’hôtel.

Côté cuisine, notre chef apporte une nouvelle ambition gourmande au restaurant gastronomique de l'hôtel. Ouvert du mardi au samedi soir, il accueille les clients dans une magnifique salle à manger du 19ème siècle. Une cuisine de plaisir et santé, accompagnée des meilleurs crus de Bourgogne, est servie en salle ou en terrasse. Aux beaux jours, cette dernière offre une vue sublime sur les vignes et le clocher de l'église de Meursault

restaurant du château de Citeaux

Pour gagner ce séjour dans un hôtel de luxe en Bourgogne, c'est très simple :

De lundi à vendredi, appelez le 03 84 22 82 82 entre 11h et 12 heures pour participer à Top Chrono avec Stéphane Veaux. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez répondre à un maximum de questions en une minute. Le gagnant du jour repartira avec une montre et participera au tirage au sort du vendredi qui lui permettra de gagner ce séjour dans ce luxueux hôtel.

Le séjour comprend :

- une nuitée en chambre double

- le diner au restaurant gastronomique ; un verre de vin par personne inclus.

- le petit déjeuner le lendemain matin

- un soin par personne : Découverte Fruitithérapie (30 minutes) dans notre Spa de Fruitithérapie

- L’accès illimité au complexe Spa avec Piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna, hammam, salle de repos et tisanerie.

La fruitithérapie est un concept unique au monde qui utilise de véritables petits fruits rouges bio de Bourgogne pour leur activité anti-oxydante et leur richesse en vitamines,minéraux et oligo-éléments pour vos soins de beauté et de bien-être