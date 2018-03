Du lundi 19 au jeudi 22 mars, tentez votre chance à 11h: "On joue ensemble au 24 gagnant" et repartez avec un week-end pour 4 personnes au Futuroscope de Poitiers.

Dans "On joue ensemble au 24 gagnant" avec Marie-Dominique Privé, tentez de décrocher votre place pour la finale du vendredi 23 mars entre 11h et 12h sur France Bleu Périgord.

Objectif: Répondre au quizz et obtenir un maximum de points pour gagner votre séjour* en famille au Futuroscope de Poitiers.

Le temps d'un week-end, profitez de toutes les activités et attractions du Futuroscope: Les pieds dans le vide, prenez votre envol et planez autour du monde dans L’Extraordinaire Voyage, élue meilleure attraction européenne !

Vous pourrez explorer l’espace en compagnie de Thomas Pesquet, le plus jeune astronaute de l'Agence Spatiale Européenne et à partir du 7 avril, avec Sébastien Loeb Racing Xperience, expérimentez la conduite sportive grâce à votre casque de réalité virtuelle. Serez-vous un copilote à la hauteur ?



*Le séjour comprend les entrées au parc pour une journée pour 2 adultes et 2 enfants, une nuit en chambre quadruple et 4 petits-déjeuner.