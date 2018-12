Gagnez un week-end pour 2 personnes au Splendid à Dax

Jouez dans "ça colle aux basques" du lundi au vendredi dès 11h pour gagner un séjour détente à l'Hôtel SPA restaurant quatre étoiles à Dax avec accès l'espace aqua sensoriel.

Du lundi 17 décembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018, gagnez dans "ça colle aux basques" un week-end pour deux personnes en demi pension à l'Hôtel SPA restaurant quatre étoiles "Le Splendid" à Dax.

Un week-end détente avec accès au parcours aqua-sensoriel un lieu d’inspiration Art Déco, véritable invitation au voyage des sens et à la détente. Dans un cadre intime et raffiné, profitez de cette parenthèse de plaisirs pour le corps et l’esprit.

Un parcours aqua-sensoriel

Son Grand Bassin d’eau thermale équipé de jets massants, cols de cygne, lits à bulles et jacuzzi, s’ouvre sur un parcours Art des Eaux riche en expériences variées :

un caldarium

un flotarium

une fontaine à glace

des douches expériencielles

un parcours Kneipp , un parcours aquatique “chaud-froid” revitalisant

, un parcours aquatique “chaud-froid” revitalisant des banquettes chaudes et froides

une salle de relaxation

un hammam

un sauna

Votre objectif devenir le txapeldun

Pour remporter pour un week-end pour deux personnes en demi-pension avec accès au parcours aqua sensoriel de l'Hôtel restaurant quatre étoiles, Le splendid, jouez du lundi au vendredi dès 11h dans "ça colle aux basques" sur France Bleu Pays Basque avec Émilie Dekegel. Vous avez 1 minute pour répondre correctement à un maximum de questions pour devenir le champion, le txapeldun de la semaine et remporter ce cadeau. Pour participer, inscrivez-vous par téléphone tous les matins dès 10h50 au 05 59 59 17 17, le standard jeu de France Bleu Pays Basque