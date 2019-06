Gagnez un week-end pour 2 pour "Vignoble en Course" le 14 septembre à Saint-Mont

Du 17 au 23 juin, jouez sur France Bleu Gascogne pour gagner un week-end pour 2 à Saint-Mont pour la 1ère édition de Vignoble en Course avec une nuit en gîte, 2 dossards pour participer à la randonnée, une séance fitness avec coach et la visite de sites emblématiques du Gers. Bonne chance à tous !

Du 17 au 23 juin, tous les gagnants de tous les jeux se qualifient pour remporter un week-end pour deux pour participer le 14 septembre prochain à la 1è édition de "Vignoble en Course" à Saint-Mont dans le Gers. Votre séjour se composera d'une nuit en gîte avec petits déjeuners, séance de fitness avec un coach sportif, visite de la tour de Termes d'Armagnac ou de la ferme aux buffles. Et bien sûr, vous aurez droit à 2 dossards pour participer à une course ou marche de 10 kilomètres. Pour gagner ce séjour inédit qui allie sport à la découverte de paysages romanesques, appelez nous au 05.58.46.50.50.

Vignoble en Course 14 septembre 2019 à Saint-Mont

A toutes les étapes de "Vignoble en Course", vous aurez des dégustations, des animations, de la musique…

Les cuvées de l’AOC Saint Mont et les produits du terroir vont enchanter les papilles. Un signe distinctif sur la ligne de départ ? Un béret pour tous les inscrits, véritable symbole des vignerons de l‘AOC Saint Mont.

Une partie des recettes de Saint Mont Vignoble en Course sera reversée au Lycée professionnel agricole de Riscle (Gers) afin de participer à la formation des jeunes. Situé au carrefour du Gers, des Landes et des Hautes-Pyrénées, c'est un des rares établissements scolaires en France qui propose des formations agricoles de la 4ème au BTSA dans les métiers de la vigne et du vin, de l’environnement et de la nature.