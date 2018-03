France Bleu Cotentin, Visit Jersey et Manche Iles Express vous offrent un week-end inoubliable sur l’île de Jersey. Du 2 au 6 avril, participez au jeu Le 50 entre 11h et midi pour tenter de remporter ce séjour sur l'île aux fleurs.

A quelques kilomètres des côtes du Cotentin Jersey la plus grande des îles anglo-normandes vous garantit un dépaysement total. Do you speak english ? No ? Pas de soucis, de nombreux habitants de Jersey parlent français.

Pensez à prendre votre appareil photo, les paysages sauvages de l’île sont à couper le souffle. A pied, en vélo ou grâce aux bus qui font le tour de Jersey, vous allez en prendre plein les yeux.

Dans la capitale St Helier vous pourrez faire du shopping en parcourant les rues pavées, déambuler sous le marché couvert, pique-niquer dans Howard Davis Park et visiter le célèbre Elizabeth Castle.

Découvrez tous les atouts de Jersey sur le site : Visit Jersey

Lors de votre séjour, après la traversée sur un des ferries Manche Iles Express, vous serez logés au Beausite Hôtel (Hôtel 3*) à Grouville sur la côte Est de l’île de Jersey près de la forteresse médiévale de Mont Orgueil.

Le jardin du Beausite Hôtel

L'Hôtel Beausite accessible par le transport en commun de l’île est un établissement paisible. Son magnifique jardin est l’endroit idéal pour boire un thé et se prélasser. Pour vous détendre vous apprécierez sa piscine intérieure chauffée à 28ºC toute l'année et son spa. Les sportifs auront à disposition la salle de gym équipée de poids, de vélos et d’un tapis roulant.

La piscine chauffée du Beausite Hôtel à Jersey

Visitez l'Hôtel 3* de Grouville : le Beausite Hôtel

Du 2 au 6 avril, participez au jeu Le 50 en direct sur France Bleu Cotentin de 11h à midi pour tenter de remporter ce séjour d’une nuit pour 2 personnes au Beausite Hôtel (Hôtel 3*) à Grouville avec petit déjeuner inclus ainsi que la traversée aller-retour avec la compagnie Manche Iles Express.

A noter que ce séjour est valable jusqu’au 13 octobre 2018.

Choisissez votre traversée sur le site Manche Iles Express