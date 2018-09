On s’occupe de vous. Une journée dynamisante et relaxante à 2 au SPA Ventoux Provence de Malaucène.

Jouez et gagnez le plus relaxant des cadeaux !

À Malaucène, au pied du Mont Ventoux, rendez vous au SPA ventoux provence, dans un cadre somptueux de plus de 3500 mètres carrés, un lieu de renaissance pour le corps et l’esprit, dans un univers d’harmonie, empreint d’élégance et de charme.

Pour vous, un éventail de soins, d’activités sportives pour vous abandonner quelques heures à savourer la plénitude d’un bien-être total et à l’éveil de vos sens.

Jouez au Jackpot du Lundi au Vendredi à 6h50, 8h50, 9h50, 10h50 et 16h50 et le weekend à 8h50, 9h50

