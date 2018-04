P&O Ferries et France Bleu Nord vous propose de jouer dans "La BARAQUAQUIZZ" cette semaine, pour tenter de gagner soit votre Traversée Calais-Douvres soit une mini-croisière au départ de Zeebrugge ou de Rotterdam pour Hull en Grande Bretagne.

La BARAQUAQUIZZ :

Animée par Emmanuel DUBOIS, le jeu emblématique de France Bleu Nord vous propose l'évasion en Grande Bretagne, cette semaine du lundi 30 avril au vendredi 04 mai , de 11h à 12h.

Jouez avec nous au 03 20 55 89 89 , répondez aux questions Quizz, engrangez le maximum de points (des frites) et tentez de décrocher la FRICADELLE ( un mot situé dans une chanson parmi d'autres, sans oublier le YOUPIIII si c'est le bon mot) et bonne chance pour les cadeaux traversée cette semaine avec P&O :

A GAGNER :

LIGNE CALAIS / DOUVRES 4 TRAVERSEES VOITURE + 4 PASSAGERS

Traversée aller-retour pour une voiture et quatre passagers

sans limitation de durée de séjour

PAR TIRAGE LE VENDREDI 04 MAI PARMI LES 5 GAGNANTS DE LA SEMAINE :

LIGNES ZEEBRUGGE ou ROTTERDAM / HULL

1 MINI-CROISIERE Traversée aller-retour pour une voiture et deux passagers

Sans limitation de durée

Traversée de nuit comprenant : une cabine standard extérieure ou Club Suite A/R, les repas (dîner et petit déjeuner continental) A/R, Boissons non incluses

Ecoutez l'antenne et jouez avec France Bleu Nord , inscrivez vous au 03 20 55 89 89 et bonne chance !

Emmanuel DUBOIS © Radio France - Victor Mahieu

FERRIES DE CALAIS À DOUVRES

Découvrez l’Angleterre et la culture British, avec ses châteaux chargés d’histoire et ses paysages pittoresques. Voyagez de Calais à Douvres en seulement 90 minutes.À l’approche des côtes anglaises, admirez les falaises et le château de Douvres. Débarquez au port de Douvres et partez sur les routes anglaises. Voyager avec votre voiture, vous permet d'explorer à votre rythme la Grande Bretagne.

Réservez votre voyage directement sur notre site web pour obtenir les meilleurs tarifs et les meilleures offres

FERRYS VERS LE ROYAUME-UNI

Découvrez le Royaume-Uni avec P&O Ferries. Notre ligne Rotterdam à Hull assure de nombreuses traversées. Réservez votre Ferrys vers le Royaume-Uni dès aujourd'hui !



Ferrys de Rotterdam à Hull

Entre les collines des Yorkshire Dales et les cités bourdonnantes d'activité que sont Londres, Leeds et Manchester, peu de pays présentent autant de variété que la Grande-Bretagne. Grâce à la présence d'un réseau routier dense, il n'y a pas meilleur moyen que la voiture pour visiter l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles.

Notre traversée Rotterdam à Hull se fait de nuit, ce qui vous permet de passer le temps en regardant par exemple un film dans la salle de cinéma du bateau ou en vous reposant dans votre confortable cabine.



Ferrys de Zeebrugge à Hull

Il existe peu d’endroits qui inspirent autant de sentiments différents que la Grande-Bretagne et il n'existe rien de mieux pour découvrir ses secrets que de prendre votre voiture. Sur la ligne Zeebrugge - Hull, l'une des villes au plus riche patrimoine historique d'Angleterre, notre ferry depuis le Royaume-Uni couvre la distance de nuit : à votre réveil, vous serez en pleine forme et prêt à découvrir les plaisirs de l'Angleterre, de l'Écosse et du Pays de Galles.

Lors de votre traversée de la Mer du Nord, vous aurez droit à un dîner exceptionnel, une cabine confortable et des divertissements de classe mondiale, le tout à portée de clics. Avec P&O Ferries, les vacances commencent dès que vous montez à bord.

