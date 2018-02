A l’occasion de la Saint-Valentin, France Bleu Cotentin vous offre une nuit de rêve au Château de Chantore dans la Manche labellisé 5 épis Gîtes de France. Du 5 au 9 février 2018, participez au jeu Le 50 entre 11h et midi pour tenter votre chance.

Située en baie du Mont-Saint-Michel à la Bacilly dans la Manche, votre hôte vous accueillera pour une nuit avec petit déjeuner dans un cadre exceptionnel.

Vous serez hébergés dans une chambre spacieuse et confortable située au sein du château du XVIIIe siècle, profiterez du vaste parc romantique planté d'arbres séculaires et prendrez votre petit-déjeuner dans la salle à manger au milieu de la galerie de portraits du XVIIème et XVIIIème.

Les chambres du Château de Chantore dans la Manche sont labellisées 5 épis Gites de France.

Du 5 au 9 février 2018, participez en direct au Jeu Le 50 sur France Bleu Cotentin entre 11h et midi. Appelez le 02 33 23 13 23 et tentez de gagner une nuit au château.

