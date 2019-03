Gagnez une nuit au Château de Sissi proche d’Étretat du 4 au 8 mars

Le Château de Sissi , hôtel de charme près d’Etretat et de Fécamp en Normandie

Sassetot-le-Mauconduit, France

Proche de Fécamp et d’Étretat, le Château de Sissi est un hôtel de charme où vous serez accueillis en toute simplicité.

Lors de votre séjour vous serez logés dans une des chambres "Authentique" de l’hôtel.

Situées au premier et second étage du château, ces chambres ont une superficie de 16 à20 m² avec une vue sur le parc arboré.

Les chambres du Château de Sissi sont équipées d'une télévision, d’un lit de grande taille et d'une salle de bains privée.

Plus d’infos sur votre chambre "Authentique" au château.

Une des 26 chambres de l'hôtel du Château de Sissi en Normandie

"Nous avons passé un très beau week-end dans ce château et avons été accueilli très bien par le personnel. Nous avons apprécié le calme et le confort de la chambre … et le petit-déjeuner très copieux." (Avis de Clément)

Le site de l'hôtel : le Château de Sissi en Normandie

Pour tenter de gagner ce séjour d'une nuit pour 2 personnes avec petits déjeuners compris au Château de Sissi, participez à la Grande Pêche de 11h à midi en direct sur France Bleu Cotentin du 4 au 8 mars 2019.

Bonne chance à tous !