Gagnez une nuit inoubliable dans un des lodges du Parc de Ste Croix à Rhodes en Lorraine

Soyez les premiers à réserver votre nuit dans le Nouveau Monde !

Avec plus de 325 000 visiteurs par an, le Parc Animalier de Sainte-Croix est devenu en 38 ans une référence en France et en Europe pour la présentation de la faune européenne et des espèces mondiales menacées

Dans un écrin de verdure de 120 hectares, 3 sentiers de découverte vous emmènent à la rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté. Ours, cerfs, lynx, gloutons, lémuriens, pandas roux et plusieurs meutes de loups n’auront plus de secrets pour vous !

Pour prolonger votre visite, des lodges Nature vous permettront de vivre une expérience unique :

dormir au cœur d’un grand parc animalier au plus près des animaux sauvages.

C'est justement là dans cet endroit magique que France Bleu Belfort Montbéliard vous emmène !

Au cœur de l’Amérique du Nord se déploient de vastes territoires sauvages, de grandes plaines, d’immenses forêts et de grands lacs. Ces lieux reculés nous attirent et nous inspirent, réveillant la relation intime entre notre Europe, l’ancien monde, et l’Amérique, le ‘‘Nouveau monde’’, cet ailleurs où tout devient possible, y compris de vivre en harmonie avec la Nature !

Le Nouveau Monde

Avec le ‘‘Nouveau Monde’’, Sainte-Croix s'enrichit d’une nouvelle zone de 8,5 hectares consacrée aux grands espaces nord-américains dont l’essentiel de l’espace sera réservé aux animaux : bisons, ours noirs, coyotes, ratons-laveurs, dindons sauvages, chiens de prairie, porcs-épics américains, mouffettes…

En avant première, en partenariat avec le PARC DE STE CROIX gagnez votre séjour au coeur du nouveau monde , dormez au plus près des ours noirs, et profitez d'un dîner pour 2 personnes et de 2 petits déjeuners en tête à tête avec la nature sauvage !

Des émotions et des frissons garantis !

Un séjour inoubliable !

C'est à gagner dans TOP CHRONO du 19 au 23 novembre !