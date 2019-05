Gagnez une soirée avec dîner et spectacle de Cabaret au Casino de Saint-Galmier

Le samedi 8 juin, le Casino de Saint-Galmier vous convie à une soirée dîner-spectacle. Vous gagnez vos places en jouant ici

Dès 20h vous êtes accueillis au Casino. Un repas rythmé par un show de cabaret en deux parties.

Au menu du repas : un parfait à la truite et aux asperges en entrée, du palet de veau en plat et une charlotte aux fraises et rhubarbes pour le dessert.

Pour le spectacle : voyagez au cœur d'un spectacle complet, plein de strass et paillettes, composé de Cabaret, de chorégraphies originales, de music-hall, de Charleston...