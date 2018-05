une soirée illuminées de braseros, rythmées par le son des guitares gypsies, ça vous tente ?

Une soirée au coeur de la Camargue en Arles, le Patio de Camargue, l'hacienda de Chico, le fondateur des Gipsy Kings et leader du groupe Chico & the Gypsies, ça ne se refuse pas, non ?

France Bleu organise un grand tirage au sort pour vous inviter à passer une soirée avec Tapas et concert live des New Gypsies !

Professionnels du tourisme, comités d’entreprise, associations, agences événementielles, organisateurs de séminaires, particuliers, cette Hacienda sera la vôtre le temps d’une « Fiesta gitane » inoubliable.

