Gagnez vos 2 places pour le concert de Liane Foly à l'Illiade le 14 octobre à 20h30

Gagnez vos 2 places pour aller voir Liane Foly samedi soir à 20h30 à l'Illiade d'Illkirch-Graffenstaden ! Combien d'années de carrière Liane Foly va-t-elle fêter l'an prochain ?

Le lien direct vers le site de l'Illiade.

Samedi 14 octobre 2017 à 20h30 | Grande Salle

Dimanche 15 octobre 2017 à 17h | Grande Salle

Liane Foly revient avec la fougue des premiers jours, lors de ses débuts en 1988... Une voix de crooneuse pour un album jazz et blues. C’est en piano/voix qu'elle vous livre sur scène en acoustique ses plus grands succès et standards de jazz en hommage à Edith Piaf, Claude Nougaro et Michel Legrand. Rendez-vous choisi avec amour pour une soirée jazz Foly telle que vous l’aimez !

Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille, un don précieux pour écrire et interpréter des chansons profondément tendres, une joie de vivre à l'épreuve des drames ; ajoutez à cela des millions de disques vendus et on pourrait presque ainsi résumer 30 ans de musique de Liane Foly, une des artistes les plus aimées du public français, une des plus audacieuses aussi par ses choix de carrière.

Son attachement à la scène fidélise un public qui la suit sans faillir, souvent de génération en génération. Elle rencontrera tous ses héros, Jacques Demy, Michel Legrand, Michel Petrucciani, mais aussi Robert Hossein, Claude Lelouch, Barbara, Claude Nougaro dont elle assure les premières parties, et Mister Barry White himself.

Crooneuse, son 9e album studio, marque enfin son retour à la chanson. Le talent et l'énergie sont intacts et se sont juste teintés d'un léger voile de mélancolie, que Liane qualifie pudiquement de sérénité.

“Je suis très heureuse de vous annoncer mon retour en musique après 6 ans de deux one woman show avec succès : La folle parenthèse et La folle part en cure. Il était temps pour moi de vous donner de ma voix, mon album Crooneuse devrait vous séduire. Il est emprunt de toutes mes racines de toujours, le jazz, le blues, tout ce que vous aimez à travers moi et cette voix qui vous plaît tant. Je reviens avec la fougue des premiers jours, le swing de toujours, c'est la nouvelle foly qui s'offre à vous avec plein de surprises. Sur ce neuvième album, Crooneuse, je revisite façon jazz de nombreux célèbres titres, comme par exemple ceux de Françoise Hardy, Julien Clerc, Henri Salvador, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday… Je vous embrasse fort et à très vite sur la route.”

Liane Foly

“Pour son grand retour à la chanson après huit ans d'absence, la star revisite des standards de la chanson française, donnant à certains (...) une couleur jazz inédite qui leur va très bien." Avantages