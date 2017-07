Gagnez vos 2 places pour les Insus à Bayonne le 25 juillet

Concert complet des Insus à Bayonne le 25 juillet, les 2 dernières places sont à gagner avec France Bleu Pays Basque !

Les Insus avec Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka en concert aux arènes de Bayonne, la veille de l'ouverture des Fêtes de Bayonne, c'est incontestablement l'un des événements musical de cet été au Pays Basque et France Bleu détient les 2 dernières places pour ce spectacle...

Du 10 au 21 juillet prouvez-nous que vous êtes des vrais fans de Téléphone et des Insus en répondant à notre questionnaire et peut-être serez-vous le gagnant des 2 places pour ce concert aux arènes de Bayonne le 25 juillet à 21h, concert à guichets fermés.