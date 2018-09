France Bleu Elsass vous offre vos sorties. Et si vous alliez prendre de l'altitude au Parc du Petit Prince à Ungersheim ?

Le parc du Petit Prince près d'Ungersheim est le premier parc aérien en France. Vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de le découvrir ?

France Bleu Elsass vous offre vos entrées au Parc du Petit Prince à Ungersheim

Il suffit de vous inscrire au tirage. Vous avez jusqu'à dimanche 16 septembre 2018 minuit pour tenter votre chance.

Comment est né le Parc du petit Prince ?

Découverte il y a 70 ans par un astronome turc, la planète B612 atterrit pendant l’été 2014 en Alsace. L’emplacement est le même que celui de la météorite dénommée «la Pierre de Tonnerre» qui a illuminé le ciel et y est tombée le 7 novembre 1492. Situé à une quinzaine de kilomètres de Mulhouse, à la frontière triple France, Allemagne et Suisse, le point d’impact est au cœur de l’Europe, à proximité immédiate de l’Ecomusée d’Alsace, une des destinations les plus prisées de la région. De façon très étonnante, il semblerait que cette planète soit habitée par un petit garçon blond, probablement le Petit Prince et une rose. Sa chute devrait être fortement ralentie grâce à trois ballons planètes en orbite autour d’elle. Chacun de ces satellites semble être habité par un Roi, un Allumeur de Réverbère et un Buveur.

En savoir plus http://www.parcdupetitprince.com/