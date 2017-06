Gagnez vos entrées au zoo de Mulhouse avec France Bleu Elsass

France Bleu Elsass vous offre vos sorties de l'été en famille. Et si vous alliez découvrir la faune et la flore du jardin zoologique et botanique de Mulhouse ?

Que vous veniez en Alsace pour faire du tourisme ou que vous habitiez Mulhouse ou sa région, allez faire un tour au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse, un des sites incontournable du tourisme à Mulhouse. Incroyable, émouvant, merveilleux... au cours de votre promenade, vous pourrez découvrir les 1 200 animaux, appartenant à 170 espèces, de tous les continents. parmi eux, le dernier célèbre nouveau né du zoo, un petit ours blanc nommé Nanuq.

Près de 900 espèces d'arbres et des floraisons aux couleurs et senteurs exceptionnelles. Une magnifique collection botanique à découvrir au rythme des saisons. Esthétique et ludique, le parc zoologique et botanique est aussi instructif et plein de surprises.

France Bleu Elsass vous offre vos entrées pour toute la famille au zoo de Mulhouse

