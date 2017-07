Gagnez vos entrées à Didi'Land avec France Bleu Elsass

France Bleu Elsass vous offre vos sorties de l'été en famille. Tentez de remporter vos entrées au parc d'attractions Didi'Land à Morsbronn les Bains.

Didiland, situé à Morsbronn les Bains, est un parc d'attractions conçu pour toute la famille, et notamment les plus petits dès 2 ans. Les nombreuses attractions vont du rafting, aux chevaux de bois en passant par la pomme. Pour se faire un peu peur il ne faut pas manquer le bateau pirate et la rivière sauvage. Pour des sensations plus calmes essayez les tacots et les montgolfières. Vous connaissez déjà le Buccaneer (tonneaux sur l'eau) et le Grillos (petit train), ainsi que les Tracteurs Rigolos. Le Didi monorail vous emmènera à travers le parc. Une belle journée vous attend pour vous et vos enfants!

Nouveautés 2017: Les Dragons rigolos et à venir en juin une aire de jeu aquatique

