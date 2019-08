Gagnez vos entrées pour l'Avant - première du Film FAHIM, au Pathé Masséna de Nice

Découvrez de très beaux films, avec France Bleu Azur

Découvrez en exclusivité et en Avant - Première "Fahim", le nouveau film de Pierre-François Martin-Laval

Fahim sera sur nos écrans, le mercredi 16 octobre 2019. C'est un film réalisé par Pierre-François Martin-Laval avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu et Isabelle Nanty.

Une magnifique histoire vraie d'un jeune surdoué des échecs !

Fahim, ce jeune surdoué des échecs, va être forcé de quitter son pays natal, le Bangladesh. Arrivé à Paris avec son père, il va connaitre un véritable parcours du combattant pour obtenir l'asile politique, vivant dans la peur quotidienne d'être expulsés, lui et son père, par les autorités françaises. Véritable surdoué des échecs, il va rencontrer Xavier, l'un des meilleurs entraîneurs d'échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France.

C'est un film touchant, sensible, humain, porté par un casting exceptionnel avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu et Isabelle Nanty.

