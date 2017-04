Gagnez vos entrées pour la Fête des roses et des plantes à la Villa Ephrussi de Rothschild

Les 6 et 7 mai, la célèbre villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat accueille la 8e édition de la Fête des Roses et des Plantes. Au programme : des échanges avec des exposants de qualité, des conseils de jardiniers, des animations et ateliers de jardinage.

Au programme : des échanges avec des exposants de qualité, des conseils de jardiniers, des animations et ateliers de jardinage et de composition florale pour petits et grands, des visites guidées des 9 jardins thématiques de la Villa…

Aux côtés des rosiéristes et de leurs stands colorés, d’autres professionnels sont invités à prendre place dans les allées du jardin à la française pour présenter des plantes rares, leurs fleurs exotiques ou méditerranéennes, iris, agrumes…

Objets et mobiliers pour l’art de vivre au jardin, outils et accessoires de jardinage, artisanat d’art et savoir-faire traditionnels trouveront également leur place à la Villa Ephrussi de Rothschild.

Villa Ephrussy de Rothschild - Culturespaces - P. Behar

