Gagnez vos entrées pour le concert de Tryo avec France Bleu Besançon

En concert le 8 mars 2017 à Micropolis de Besançon à 20h30

Tryo est un groupe important dans le paysage musical français. Les quatre trublions formant le groupe, (et non trois comme on pourrait le croire) doivent cette notoriété à une carrière qui dure depuis plus de vingt ans ! Avec des chansons engagées qui sonnent comme des hymnes à la prise de conscience, la bande native du Val-de-Marne est l’auteur de plusieurs chansons –et albums- cultes pour toute une génération. Leurs fans auront d’ailleurs le plaisir de les retrouver en concert durant tout l’été 2016 !

Entre 1992 et 1995, les balbutiements du groupes se font entendre. Il faudra attendre donc l’année 1995 pour voir le groupe « Tryo » se former loin de Paris. Les premiers concerts s’organisent, notamment sur la côte Atlantique où ils jouissent alors d’une belle petite renommée. Notons d’ailleurs que le groupe changera plus tard l’orthographe de son nom, suite à l’arrivée d’un quatrième membre en 1996. L’histoire s’emballe vite ensuite pour les quatre garçons, le vent dans le dos, qui multiplient les concerts et les tournées, et profitent pour enregistrer et sortir leur premier album, "Mamagubida", qui sonne le début d’une grande aventure musicale et humaine.

CHANSON ENGAGÉE

Ensemble, Tryo, dénonce plusieurs dogmes de la société à travers des textes engagés pointant du doigt plusieurs thèmes qu’ils dépeignent au travers de morceaux mêlant chanson française traditionnelle et reggae. C’est cette alchimie des genres qui fait de Tryo un groupe unique et qui plait tant.

LOIN DES MÉDIAS

C’est justement cette facette atypique qui fait de Tryo un groupe à part. Un groupe qui se sent plus à l’aise loin des médias, loin des micros et des caméras, préférant l’intimité des concerts, près de leur public qui les suit depuis leurs débuts avec toujours autant de passion. C’est dans l’ADN de Tryo de développer leur univers via leurs fans et éviter ainsi l’omniprésence dans les médias, qu’ils critiquent autant que le système qu’ils servent. Avec leurs chansons à succès « l’hymne des campagnes », « désolé pour hier soir », « ce que l’on sème » c’est de véritables tubes aux textes générationnels que Tryo présente. Loin de s’en contenter, Tryo poursuit sa lutte contre le système avec des textes toujours plus engagés politiquement. Mais musicalement aussi Tryo sait évoluer, empruntant autant à la chanson qu’au reggae donc, mais également plus largement à la grande world music.