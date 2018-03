A l'occasion de la réouverture du parc Astérix le 30 mars, France Bleu vous offre vos invitations pour vous amuser dans le village des irréductibles gaulois !

À 35 km au nord de Paris, le parc Astérix vous réserve un mélange de 40 attractions et vous propose 5 grands spectacles mis en scène dans 6 univers (La Gaule, L’Empire Romain, La Grèce Antique, Les Vikings, L’Égypte et À Travers le Temps). Grâce à France Bleu, retrouvez tous les héros de la célèbre bande dessinée : Astérix, Obélix, Abraracourcix, Idéfix, Assurancetourix et tous les autres personnages et passez une journée inoubliable dans le parc Astérix.

Vous pensez connaitre le monde d'Astérix le gaulois par cœur ? Testez vos connaissances et répondez à notre quizz, 20 invitations pour le parc Astérix sont en jeu !

Jouez et gagnez vos entrées pour le parc Astérix par Toutatis !