Riehen - L’Alliance française de Bâle et la Société d’études françaises organisent une conférence d’Eric Darragon intitulée Georg Baselitz : Le peintre et son autoportrait le 7 mars. Elle est organisée dans le cadre de l’Exposition Georg Baselitz de la Fondation Beyeler.

Jusqu’au 29 avril 2018, la Fondation Beyeler accueille une rétrospective majeure de l’oeuvre de l’artiste allemand Georg Baselitz.

Georg Baselitz, né Hans-Georg Kern le 23 janvier 1938 à Deutschbaselitz, en Saxe, est un peintre, sculpteur, graveur et enseignant allemand. Né pendant la période nazie, il passe son adolescence dans la zone occupée par l'Union soviétique, puis vient vivre et étudier en Allemagne de l'Ouest.

Figure de proue de l'esprit de Berlin-Ouest, et du néo-expressionnisme allemand, il devient célèbre au milieu des années 1960.

Sa peinture figurative est caractérisée par la présentation des tableaux "haut-en-bas", dessinée et peinte à grands coups de brosse, avec des couleurs franches. Sa sculpture le plus souvent sur bois est pratiquée à la tronçonneuse.

Adelaar, 1977 - Georg Baselitz

Le 7 mars, Eric Darragon, historien d’art et critique d’art, donnera un éclairage sur les tableaux récents qui donnent une dimension majeure à ce qu’il est convenu d’appeler un autoportrait. Il propose de voir par quelques exemples les formes prises par ce motif en lien avec d’autres et sur une durée qui implique des changements de méthode, des ruptures et des reprises qui constituent la biographie de Georg Baselitz.

Dans cette perspective qui n’a cessé de se ramifier et de s’étendre, le nu tient une place importante pour signifier par la peinture une présence et une histoire. Celle d’un dialogue avec soi-même.

Mercredi, 7 mars 2018 à 18h30

Fondation Beyeler Baselstrasse 101, Riehen, Suisse