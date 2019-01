Gagnez vos forfaits de ski pour l'une des stations partenaires de France Bleu Pays de Savoie

Suivez la 31e édition de la Pierra Menta sur France Bleu Pays de Savoie

La 31e édition de la Pierra Menta se déroule en Beaufortain du 09 au 12 mars. La course accueille cette année plus de 400 coureurs et est devenue un rendez-vous incontournable pour les sportifs férus de ski et d'alpinisme en haute-montagne. France Bleu Pays de Savoie vous fait vivre la course !