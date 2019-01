Gagnez vos forfaits pour skier sur le domaine vosgien !

Vosges, France

Gérardmer

Le domaine skiable de Gérardmer c'est 19 télésièges et téléskis. 40 kilomètres de pistes au milieu des sapins et surtout 21 pistes reliées dont la plus longue des Vosges de 2900 mètres. En cas de neige moyenne la station dispose de plus de 170 canons à neige. De nombreuses animations sont programmées tout l'hiver. découvrez l'espace incroyable dans la vidéo ci-dessous.

Champ du feu

Petits bonheurs et grandes émotions

Voilà le définition de ce site vosgien à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar. C'est une très belle station familiale où vous pourrez profiter des 14 pistes pour tous les niveaux. La station hivernale propose surtout 90 kilomètres de pistes de ski de fond au milieu des sapins dans un écrin fabuleux. Les randonnées en raquette sont conseillées pour découvrir ce paysage hors du commun.

Enfin la station a fait sa réputation autour de sa table où les gourmands se retrouveront au cœur d'une auberge authentique.

Lac Blanc

67 kilomètres de pistes pour le ski de fond 14 kilomètres pour le ski alpin mais surtout un espace freestyle pour les jeunes comprenant un boadercross, un snowpark, un airbag, bref le paradis des fans à sensations fortes. il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts à la station alsacienne du lac blanc.

La Bresse-Hohneck

Bienvenue dans le plus grand domaine skiable du Nord-est de la France avec plus de 220 hectares dédiés au ski en plein cœur du parc naturel des Vosges. découvrez cet hiver un paysage envoûtant grâce à 42 pistes nichées entre lacs, crêtes et forêts. Pour vous donner envie plongez-vous dans la vidéo découverte ci-dessous.

Ventron

La station de ski familiale par excellence. Le Ventron dispose de 7 téléskis, 10 pistes de ski alpin, 70 canons à neige et un snowpark. Une station qui propose aussi des sorties raquette et ski de fond avec plus de 20 kilomètres disponibles.

Bussang

La station de ski Larcenaire à Bussang est idéale pour les débutant en ski alpin et nordique mais aussi pour les grandes balades à raquette. A découvrir et à tester le stade de slalom pour tous les niveau et surtout un tremplin de saut à ski d'initiation. Pour les familles un jardin d'enfants accueille les plus petits.

Le Markstein

Le domaine comprend 12 pistes de ski alpin pour tous les niveaux et propose 40 kilomètres de pistes balisées pour le ski de fond. Pour découvrir la station utilisez les webcams interactives en cliquant ici.

Le Schnepfenried

Voilà un espace glisse très prisé avec 13 pistes, un domaine nordique et surtout un espace luge gratuit. Les plus jeunes aimeront le snowpark. La station propose des nocturnes et pour les gourmands la possibilité de dîner au pied des pistes.

