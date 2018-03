France Bleu Provence vous invite à la tournée des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Gagnez vos invitations !

Décrits comme des « ambassadeurs de la France » aux « voix cristallines », les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son répertoire et sa précision. La manécanterie est en résidence à Autun (Bourgogne) depuis 2014, placée sous la direction artistique de Hugo Gutierrez. Ce qui fait la spécificité des Petits Chanteurs à la Croix de Bois c’est de vouloir transmettre, au-delà du concert lui-même, un message de Paix et de Fraternité entre les peuples.

Réunissant des enfants de 10 à 14 ans, le chœur chantera en première partie des pièces de musiques sacrées et profanes (Caccini, Telemann, Mozart, Poulenc...), et interprétera en seconde partie des chants traditionnels et folkloriques de France et du Monde.

Retrouvez-les en tournée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

Mercredi 7 Mars 2018 : Marignane (Église St Laurent Imbert à 20h30)

Jeudi 8 Mars 2018 : Menton (Église du Sacré Cœur à 20h30)

Vendredi 9 Mars 2018 : Nice (Eglise du Vœu à 20h30)

Samedi 10 Mars 2018 : Sanary-sur-Mer (Théâtre Galli à 20h30)

Dimanche 11 Mars 2018 : Vallauris (Eglise Ste Anne-St Martin à 17h30)

Mercredi 14 Mars 2018 : Marseille (Basilique du Sacré Cœur à 20h30)

Jeudi 15 Mars 2018 : Allauch (Eglise St Sébastien à 20h30)

Vendredi 16 Mars 2018 : St Martin de Crau (Salle Mistral à 20h30)

Samedi 17 Mars 2018 : Riez (Cathédrale Notre Dame de l’Assomption à 20h30)

Dimanche 18 Mars 2018 : Embrun (Cathédrale Notre Dame d’Embrun à 17h)

Gagnez vos invitations au concert de votre choix (Marseille, Allauch ou Sanary)