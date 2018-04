France Bleu Provence vous invite au Château de la Buzine à Marseille pour la projection de "Nous irons tous au paradis".

Le Mrire Festival 2ème edition approche à grand pas, mais en attendant de rire sur scène, rions au cinéma !! Les cinéastes et les fans de comédies cultes se donnent rendez-vous pour J’M rire au cinéma au Château de la Buzine à Marseille pour une rencontre cinématographique inédite devant les classiques du célèbre réalisateur : Yves Robert.

En savoir plus : la page de l'événement

France Bleu Provence vous offre vos invitations pour la projection de "Nous irons tous au paradis" le mercredi 2 mai à 18h30

Réalisateur : Yves Robert

Durée : 1h50

Année de sortie : 1977

Avec : Claude Brasseur, Victor Lanoux, Guy Bedos

Comédie - VF - Tout public

Etienne, Daniel, Simon et Bouly, quatre amis inséparables, se lancent dans l'acquisition d'une maison de campagne. Leurs vies sentimentales deviennent de plus en plus compliquées, mais leur amitié indéfectible leur donne la force de braver tous les obstacles. Etienne soupçonne sa femme d'adultère, Daniel rencontre une femme plus âgée que lui, Bouly s'improvise patron et père de famille, quand à Simon, il doit se débattre avec les caprices d'une mère ultra-possessive.