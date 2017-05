Gagnez vos invitations exceptionnelles pour le concert de Céline Dion avec France Bleu Lorraine

Céline Dion est de retour en France. La star internationale se produit sur la scène de l'AccorHotels Arena de Paris les 4,5,8 et 9 juillet prochains. Jouez au Meilleur des Quatre avec France Bleu Lorraine et remportez vos places pour le concert du 9 juillet, transport et nuit d'hôtel compris.

Vos places pour le concert de Céline Dion

Du 8 au 12 mai, jouez au Meilleur des Quatre sur France Bleu Lorraine et gagnez 2 places pour le concert du 9 juillet à Paris. Le transport depuis la gare de domicile et la nuit d'hôtel sont compris.

Participez au jeu du Meilleur des Quatre, du lundi au vendredi, entre 11h et 12h et vous serez peut-être le (la) gagnant(e) de ce cadeau exceptionnel !

Le principe est simple : répondez aux quatre questions de l'animateur, marquez un maximum de points

Céline Dion chante pour le public Français

Le nouvel album de Céline Dion est sorti le 24 mai 2016. La star entame sa tournée en France le 29 juin prochain. 4 dates en juillet à l'AccorHotels Arena de Paris sont programmées.

Céline est fière d’annoncer la tournée / Céline is proud to announce her upcoming tour CÉLINE DION LIVE 2017. -TC #CélineLive2017 pic.twitter.com/LBKXqco9Oq — Celine Dion (@celinedion) January 25, 2017

