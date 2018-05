Avant Première du film "Le Doudou" mercredi 23 mai à 16h30 Gaumont Parc Millésime

Gagnez vos invitations pour l'avant-première du film "Le Doudou" mercredi 23 mai 16h30 Gaumont Parc Millésime avec la présence de Kad Merad

Le Doudou film France Bleu

Un film de Philippe Mechelen et Julien Hervé, les créateurs des Tuche, avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand et Elie Semoun.

►► L'histoire : Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu...

►► Bande annonce