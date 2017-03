Gagnez vos invitations pour le concert de Céline Dion au Matmut de Bordeaux en jouant sur France Bleu Gascogne

Jusqu'au 18 mars sur France Bleu Gascogne, tous les gagnants de tous les jeux se qualifient pour tenter de remporter 2 places pour le concert de Céline Dion, le 29 juin à Bordeaux. Un concert qui s’annonce inoubliable et qui affiche complet ! Alors pour faire partie des privilégiés, jouez avec nous au 05.58.46.50.50 et bonne chance ! Le nom de l'heureux gagnant sera dévoilé samedi 18 mars à 11h50 en direct sur France Bleu Gascogne.

Après le succès de son dernier album "Encore un soir" qui s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires et son triomphe en juin et juillet dernier à Paris, Céline Dion revient en France et choisi France Bleu pour l’accompagner dans sa tournée estivale qui débute par un méga-concert au Matmut Atlantique de Bordeaux le jeudi 29 juin !