Gagnez vos invitations pour le Labyrinthe de Beaugency

Il est une légende qui prétend qu'entre Loire et Mauve le Pèlerin qui voulait rejoindre la cité médiévale de Beaugency s'égarait dans un dédale de flore et de faune. L'histoire dit que ce dédale appelé "Labyrinthe" par les habitants de la cité contient des pouvoirs maléfiques. A l'intérieur, monstres et oiseaux de mauvaises y règneraient. L'histoire dit même que ce labyrinthe serait hanté chaque mercredi soir en référence au mercredi des cendres et que le samedi après le coucher du soleil, monstres et créatures feraient la fête durant la nuit pour annoncer le dimanche. Lors de ces nuits hantées, les pèlerins grimés et déguisés feraient la danse de Saint-Guy au milieu des monstres dans un immense carnaval hanté. Viens percer le secret du Labyrinthe de Beaugency !