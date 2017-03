Gagnez vos invitations pour le spectacle de La Fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne avec France Bleu Lorraine

La Moselle prend l'air breton ! Le spectacle de la Fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne fait un arrêt à l'Amphy de Yutz ce mercredi 22 mars à 15h et France Bleu Lorraine vous y invite.

Ce spectacle invite à partager la culture celtique au travers des plus grands groupes de musiques bretonnes et irlandaises. A cette occasion, les Irlandais de Celtic Dances présenteront leur tout nouveau spectacle dans une atmosphère typique Saint-Patrick et seront rejoints sur scène par les artistes bretons les plus importants de la culture celtique.

Le Bagad de Lann Bihoue , seul groupe de musique bretonne composé de musiciens engagés dans la Marine Nationale

Le Bagad Avel Mor , compte aujourd'hui plus d'une trentaine de musiciens venant de toute la région Rhône-Alpes.

Le Scottish Pipe Band

Près de trois heures de Celtic show avec plus de 60 artistes sur scène. Bagadou, chanteurs, danseurs, un spectacle qui mêlera les trois grandes nations celtiques : l’Écosse, l’Irlande et la Bretagne.

Un voyage dans l'âme d'une tradition vivante à découvrir en images !

