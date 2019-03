Gagnez vos invitations pour le spectacle "Tango Pasion" à la salle Lauga de Bayonne le vendredi 29 mars 2019

Tango Pasión revient sur scène en France pour une tournée d'exception avec France Bleu, ce spectacle féerique s'installe à la salle Lauga de Bayonne le vendredi 29 mars à 20h30. France Bleu Pays Basque vous offre vos invitations pour cette soirée.

Avec Tango Pasión, l’âme argentine a rencontré la féerie de Broadway où le spectacle fut créé au début des années 80. Depuis, des millions des spectateurs, partout dans le monde, ont ovationné ce show qui met en scène six couples de prestigieux tangueros accompagnés par des musiciens hors pair. Tango Pasión est de retour en France après 3 000 représentations, 5 000 000 spectateurs et plus de 20 ans d'expérience à travers le monde ! Ce spectacle en partenariat avec France Bleu vous attend à Bayonne salle Lauga le vendredi 29 mars à 20h30.

Gagnez vos invitations pour "Tango Pasion" avec France Bleu Pays Basque

En 1982, bien après leur triomphe à Broadway avec Hector Orezzoli et Claudio Segovia du légendaire « Tango Argentino », le producteur Mel Howard et José Libertella (co-directeur avec Luis Stazo du Orchestra Sexteto Mayor) décidèrent de créer un tout nouveau spectacle de tango, totalement novateur et différent qui sera bien plus qu’un spectacle de variété. La saga Tango Pasión a fait connaître ce courant musical dans de nombreux pays grâce à des tournées en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Turquie et même en Libye. La compagnie a par ailleurs atteint un sommet lorsqu’elle a donné Tango Pasión devant un auditoire de 25 000 spectateurs au Stade Louis II de Monaco, en l’honneur du 700e anniversaire de la dynastie des Grimaldi.

Tango Pasión, c’est l’harmonie parfaite entre des danseurs fabuleux, des chants puissants et vibrants, la révélation de six couples prestigieux de tangueros, parmi les meilleurs au monde. Les pas croisés effectués à la perfection avec puissance, délicatesse et sensualité font le bonheur des amateurs du genre. Pour les moins initiés, Tango Pasión est une belle occasion de découvrir la richesse de cet univers passionnant.