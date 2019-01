Gagnez vos invitations pour LES CHEVALIERS DU FIEL - Camping-car For ever

Rendez-vous jeudi 10 janvier à 20h30 au Cube de Troyes

Jouez et gagnez vos invitations pour le spectacle "Les Chevaliers du Fiel - Camping-car For ever" jeudi 10 janvier à 20h30 LE CUBE de Troyes

Le Chevalier Show - Les Chevaliers du Fiel © Radio France - Christophe Abramowitz

Les chevaliers du fiel dans leur nouveau spectacle 2019

Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-car et se lancent dans l’aventure …

Et quelle aventure ! Ou va t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de rosé à l’arrêt ?

Après la croisière et le noël, les deux must de l’humour en France de ces dernières années, les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du camping-car …fou rire For Ever garanti.