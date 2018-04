France Bleu Provence vous invite au Circuit Paul Ricard du Castellet pour les trois prochains événements : Sunset Run by Sport 2000 le 26 avril, Tour Auto Optic 2000 le 27 avril et International GT Open les 5 et 6 mai. Choisissez votre date et gagnez vos invitations !

Sunset Run by Sport 2000 le jeudi 26 avril de 19h à 22h

Le Circuit Paul Ricard ouvre sa piste aux sportifs pour des séances de running et de vélo en fin de journée sur le tracé de 5,8 km du Grand Prix de Formule 1. Prochain rendez-vous le jeudi 26 avril de 19h à 22h en présence d’un coach et d’un nutritionniste dans une ambiance détente. En savoir plus.

Tour Auto Optic 2000 le vendredi 27 avril de 15h à 19h

230 concurrents d’un tour de France mettant à l’honneur les belles automobiles du passé sont engagées en régularité ou en compétition de vitesse pure et dure, qu’elles soient de tourisme ou VHC (Véhicules historiques de compétition). En présence de l'acteur Gaspard Ulliel. En savoir plus.

International GT Open les samedi 5 et dimanche 6 mai

Au fil des ans, la série International GT Open s’est affirmée comme l’une des compétitions Pro-Am les plus intéressantes disputées en GT3. Elle est assortie des courses de F3 de l’Euroformula Open, du TCR Europe, du Radical European Masters et des Mitjet Series. En savoir plus.