Vivez le Trial Indoor sur France Bleu Béarn vendredi 7 Avril 2017 depuis le Zénith de Pau.

France Bleu Béarn vous fait vivre la 11ème édition du Trial Indoor dès 17h30 au Zénith de Pau. L'évènement sportif est une compétition mécanique où s'affrontent les plus grandes nations du Trial ainsi que les meilleurs pilotes mondiaux.

France Bleu Béarn est en direct du Zénith le 7 avril de 17h30 à 18h pour vous faire vivre les derniers préparatifs de la compétition. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu.

Près de trois heures de show sur la scène du Zénith qui à cette occasion, se transforme en une gigantesque zone d’obstacles diaboliques, du béton, des rochers, des caisses de bois, des bobines …

Durant ce championnat par équipe de deux pilotes, Alexandre Ferrer est le deuxième pilote Français aux côtés de Benoit Bincaz. Les deux pilotes Français se battent pour le titre de Champion du Monde contre les Anglais James Dabill et Jack Price, les Allemands Franzi Kadlec et Jarmo Robrahn, les Italiens Matteo Grattarolla et Luca Petrella, l’espagnol Toni Bou champion en titre.

Un autre spectacle magnifique, Nicolas Vallée, le double champion du monde junior, fait un show avec son vélo au cours de cet évènement organisé par Trial Indoor de Pau.