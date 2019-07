Gagnez vos Pass Culture/Loisirs pour sublimer vos vacances avec France Bleu Azur

Sublimez vos vacances sur la Côte d'Azur avec vos Pass Culture et Loisirs et découvrez les sites touristiques et les activités incontournables de vos vacances.

France Bleu Azur et le Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur France vous garantissent de très belles vacances sur notre belle azuréenne. En famille ou entre amis, découvrez les sites touristiques et les activités incontournables de la Côte d’Azur dans les 31 communes des Alpes-Maritimes et du Var.

Envie de découvertes culturelles ?

Avec votre Pass Culture , partez à l'aventure sur les 65 sites proposés à la visite. Le patrimoine culturel azuréen n'aura plus de secrets pour vous.

Sites et Activités de Côte d'Azur France - Camille Sansen @ France Bleu Azur

Ce Pass pour deux adultes vous donne accès aux principaux musées ( Musée Bonnard, Musée Renoir, Musée Picasso, Musée national du Sport, Musée Escoffier). Il vous permet pareillement de découvrir des monuments, des jardins, des sites naturels, des visites guidées de villes et de villages, des parfumeries et des ateliers d’artisanat d’art, de Menton au Thoronet, en passant par Nice, Cannes, Fréjus.

Toujours pas convaincu ?

Et si je vous dis que vous pourrez voyager dans le pays des fleurs, à bord du "petit train des Parfums de Grasse" ; visiter le jardin du MIP à Mouans - Sartoux et son musée, visiter la Bastide Isnard ou participer à un atelier olfactif autour de la fleur de l'année.

Envie d'excursions et de vous divertir sur la Côte d'Azur ?

Sportif, aventurier, épicurien, gourmand, ce pass est fait pour vous !

Avec votre Pass Loisirs, ce ne sont pas moins de 70 activités qui vous sont proposées. De Menton aux Issambres, de la mer à la montagne, vous avez le choix entre des excursions en bateaux, des activités nautiques en mer ou sur un lac, des activités en montagne, des parcs à thème, des activités de loisirs…

Il fait trop chaud pour faire le lézard sur la plage ?

Partez visiter la grotte de St Vallier avec ses animations sons et lumières ou amusez - vous à Valberg avec ses tours de luge d'été, son parcours découverte accrobranches et sa piscine.

