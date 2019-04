Gagnez vos places pour assister au Grand-Prix Camions du Castellet, les 18 & 19 mai 2019

Le rendez-vous camions du Sud-Est de la France, revient les 18 & 19 mai 2019 sur le circuit Paul Ricard !

Participez à notre tirage au sort pour tenter de remporter vos 2 places pour assister au Grand-Prix Camions 2019 !

Pour cette 6ème édition du Grand-Prix Camions du Castellet, préparez-vous pour un week-end riche en compétitions et en animations !

1ère manche du Championnat de France Camions de la saison, le spectacle sera au RDV ! Vous pourrez également profiter de nombreuses courses pendant le week-end avec les Caterham et la Lotus Cup Europe.

Une exposition hors norme de camions décorés, tunés et anciens prendra place dans l’enceinte du circuit. Pour la plus grande joie des passionnés de la route et du camion, vous pourrez les admirer lors d’un grand défilé le samedi soir et le dimanche midi. C’est également le RDV des professionnels grâce aux stands constructeurs et à l’Espace Emploi Formation en plein cœur du paddock !

Côté animations, un programme toujours plus varié pour vous offrir un week-end d’exception entre amis ou en famille : exposition et défilés de camions décorés, village enfants, expositions constructeurs, fête foraine, show cascades, feu d’artifice, concert…

C'est un événement en partenariat avec France Bleu Provence bien sûr !