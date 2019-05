Gagnez vos places pour Bigflo et Oli au Stadium de Toulouse le 24 mai

Bigflo et Oli sur scène

Filmez vous en chantant un refrain de Bigflo et Oli et gagnez vos 2 places pour le concert des deux rappeurs au Stadium de Toulouse vendredi 24 mai.

Ça n'était pas arrivé depuis 1992 et le concert de Mickaël Jackson, le Stadium de Toulouse va accueillir non pas un mais bien deux concerts, ceux de Bigflo et Oli, les deux rappeurs de la ville rose. Très rapidement la première date annoncée, celle du samedi 25 mai a été complète. Les 2 frères ont décidé de rajouter un deuxième concert, vendredi 24 mai.

Chantez pour venir voir Bigflo et Oli

France Bleu Occitanie vous offre vos 2 places pour le concert de vendredi 24 mai. Pour faire partie des 33 000 supporters de Bigflo et Oli, filmez-vous en train de chanter votre refrain préféré de ces 2 rappeurs toulousains puis envoyez-nous cette vidéo grâce au formulaire ci-dessous. Les animateurs de France Bleu Occitanie sélectionneront leurs 5 vidéos préférées.