Gagnez vos places pour Europapark avec France Bleu Belfort Montbéliard

Du 27 au 31 mars, gagnez vos places pour Europa Park dans l'émission "TOP CHRONO" entre 11h et 12h

Il vous suffit de répondre à un maximum de questions dans le délai imparti d'une minute. Celui qui aura marqué le plus de points remportera 2 places pour le parc d'attractions Europa Park. En cas d'égalité,une question subsidiaire départagera les concurrents en lice. Appelez nous pour jouer au 03 84 22 82 82 !!

Voici quelques-unes des attractions que vous pourrez découvrir dans le parc:

Pour les plus téméraires, direction le quartier islandais où se côtoient deux bolides, le grand huit en bois « WODAN – Timburcoaster » et le grand huit à démarrage à catapulte, « blue fire Megacoaster powered by GAZPROM* ». Pour ces passionnés de montagnes russes, la France est la seconde destination à privilégier avec deux grands huit époustouflants, « Silver Star* » et « Eurosat » avant de s’offrir un petit détour par la Suisse et sa conduite montagneuse dans l’attraction « L’éclair du Cervin ». Pour se rafraîchir, torrent et falaises du paysage scandinave accueillent le public pour une descente tumultueuse en « Rafting ».**