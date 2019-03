Gagnez vos places pour le Best Of Floyd "The Welcome Tour"

Best of floyd est un tribute de Pink Floyd reconnu par ses fans comme l’un des plus fidèles à leur musique intemporelle. Des fans viennent et reviennent les voir en concert pour la 20ème, 30ème, 40ème, 51ème fois... et des quatre coins de la France !

L es superlatifs peinent à décrire ce qu’est devenu le groupe Pink Floyd. Syd Barrett et Richard Wright décédés, une «résurrection» du groupe ne semble définitivement plus à l’ordre du jour, Et pourtant, le mythe se perpétue, la légende perdure, et on célèbre encore et toujours l’oeuvre des maîtres... On en redemande !

Revivez la légende Pink Flyod!

Jouez et vous serez peut être sélectionné pour assister au spectacle Best Of Floyd le samedi 23 mars au centre des congrès à Saint Etienne