Gagnez vos places pour le concert d'Enrico Macias à Saint-Chamond sur France Bleu

Un nouveau disque, une tournée, Enrico Macias s'arrête à Saint-Chamond pour le plus grand son public ligérien.

À 80 ans le natif de Constantine ne compte pas s'arrêter là. En cette année 2019, il sort un nouvel album : Enrico Macias et Al Orchestra.

Avec ce collectif franco-algérien de musiciens, Enrico reprend ses plus belles chansons: "les filles de mon pays", "les gens du Nord", "Solenzara" entre autres. Et ce n'est qu'un premier volume.

Plus de 55 ans de carrière et des chansons universelles, intergénérationnelles et inoubliables. Enrico Macias est à la Salle Aristide Briand de Saint-Chamond ce vendredi 15 mars à 20h30.

Gagnez vos places en écoutant France Bleu Saint-Étienne Loire.