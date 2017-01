Gagnez vos places pour le concert de Benjamin Biolay avec France Bleu Lorraine

L'interprète de "La Superbe", actuellement en tournée en France et en Europe, sera en concert à la Rockhal d'Esch-sur-Alzette le 7 février prochain. France Bleu Lorraine vous offre vos places pour assister à cette soirée entre Paris et Buenos Aires.

Producteur, musicien, interprète, parolier, compositeur et arrangeur, Benjamin Biolay est aujourd'hui l'une des grandes figures de la scène musicale française. Il a notamment écrit pour Henri Salvador, Juliette Greco, Julien Clerc ou encore Vanessa Paradis, avec qui il partageait le duo "Le Rempart" :

Un nouvel album de chansons originales et une tournée

Après son album hommage à Charles Trenet, il est de retour en tournée qui s'inscrit dans le prolongement de son nouvel album "Palermo Hollywood", sorti au printemps dernier.

L'interprète des "Cerfs-volants" signe ici son dixième album, qui se promène entre Paris et Buenos Aires, avec seize nouveaux titres où se croisent Ennio Morricone, ballade française, lyrisme et grand orchestre, percussions latins, rock et bandonéon électrique.

