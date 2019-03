Gagnez vos places pour le concert de Bob Dylan avec transport et hôtel

Jouez avec France Bleu Belfort Montbéliard pour repartir vos places pour le concert COMPLET de Bob Dylan avec transport et hôtel

Vous voulez applaudir Bob Dylan au Grand Rex à Paris? Pour remporter vos places c'est très simple :

Appelez nous au 03 84 22 82 82 pour vous inscrire à Top Chrono , du lundi au vendredi, entre 11 et 12h.

Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez répondre à un maximum de questions de culture générale en une minute. Le gagnant du jour repartira avec un mug thermos France Bleu Belfort Montbéliard et participera au tirage au sort du vendredi pour remporter le séjour à Paris pour assister au concert COMPLET de Bob Dylan. A cette dotation, s'ajoutera le transport et l'hôtel.