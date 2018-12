Gagnez vos places pour le concert de Calogero à l'Axone

Jouez avec France Bleu Belfort Montbéliard pour gagner vos places pour le concert de Calogero à l'Axone le 20 décembre

Calogero, de son vrai nom Calogero Joseph Salvatore Maurici, néle 30 juillet 1971 à Échirolles, près de Grenoble, en Isère, est un chanteur, compositeur et musicien français. Il débute dans la musique en formant à l'âge de 16 ans le groupe Les Charts en 1987 avec son frère Gioacchino et Francis Maggiulli. En 1999, il se lance dans une carrière en solo avec l'album Au milieu des autres, et devient populaire à partir de son deuxième album, Calogero, sorti en 2002.

