Gagnez vos places pour le concert de Charlélie Couture le 14 mars à 20h30 au Moloco

Charlélie Couture naît à Nancy le 26 février 1956. Son père Jean-Pierre Couture est un professeur des Beaux-arts reconverti en antiquaire et décorateur. Sa mère Odette Michel enseigne le français aux Etats-Unis à Jacksonville (Alabama) puis à Kenosha (Wisconsin), avant de rejoindre la boutique d'antiquités familiale. Outre son frère Tom Novembre- né Jean Thomas Couture - il a également une sœur, Sophie. Sa grand-mère professeur de piano l'initie dès l'âge de 6 ans à cet instrument à raison de 30 minutes par jour, et lui fait découvrir la musique classique.

En 1978, pour sa thèse de fin d'études, il choisit le thème de « la polymorphie de l’esprit » qu'il explore encore aujourd’hui. À cette occasion, il présente des photos, des textes et des peintures et il auto produit deux premiers disques, 12 chansons dans la sciure et Le Pêcheur, qui attirent l'attention des professionnels. Diplômé de l’école nationale des beaux-arts, Charlélie s'inscrit dans le courant multiste des artistes pluridisciplinaires dont il est une des références notoires.

En 1981, il est le premier artiste français signé par Chris Blackwell sur le label Anglo-américain Island Records. Neuf mois plus tard, le succès est au rendez-vous avec l'album Poèmes Rock enregistré à New York. La même année, il fonde à Nancy le groupe Local à Louer, associant photographes, peintres et poètes et publie à cette occasion le Manifeste de l'Art rock où il écrit : « l'Art doit faire la jonction entre le fonctionnalisme de la société industrielle et les aspirations de la culture pop ! »

Intéressé par les nouvelles possibilités d'expression et de communication qu'offre le réseau Internet, Charlélie fait partie des mille premiers adeptes qu'on a appelés les pionniers du Web. En 1996, il crée Les champs paraboliques, son site qu'il fait régulièrement évoluer, en utilisant ce nouvel espace de création numérique.

Pour remporter vos places, c'est très simple: Quand les places seront mises en jeu sur notre antenne, il vous faudra nous appeler au 03 84 22 82 82 et nous donner la bonne réponse à la question qui vous sera posée. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec vos places