Gagnez vos places pour le concert de Christophe Maé le 18 mars au Zenith de Paris

En Tournée avec France Bleu, Christophe Maé passe par Paris le 18 mars. Nous vous offrons les toutes dernières places de ce concert évènement

On ne présente plus Christophe Maé. Ses albums font à chaque fois recette, ses concerts se jouent à guichets fermés dans toute la France, et il enchaîne les récompenses. Ça ne l'empêche pas de rester proche de son public. Le Talent France Bleu 2016 trace actuellement sa route dans les Zéniths de France. Et à Paris le 18 mars.